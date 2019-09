La Robur ha deciso di puntare su Alessio Campagnacci. E' stato infatti siglato un nuovo accordo per fargli vestire la maglia bianconera fino al 30 giugno 2021. Il precedente contratto scadeva nel 2020.

Intanto la squadra, rivitalizzata dalla vittoria di Lecco ma anche consapevole di dover "espugnare" il campo amico del Franchi (due partite, due sconfitte), incrocia le dita per le condizioni di Guberti, che ha una contrattura al retto femorale destro. Le sue condizioni vengono valutate giorno per giorno, non è escluso che possa recuperare per sfidare la Pro Vercelli. Vassallo, invece, per una lieve distrazione al polpaccio sinistro dovrà restare fermo due settimane e rientrerà a ottobre.