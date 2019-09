Il Siena sbanca Lecco (0-2) e mantiene la porta inviolata. Non mancano le soddisfazioni per Dal Canto, mister della Robur che, paradossalmente, ha vinto due volte in trasferta e perso in altrettante occasioni in casa. In Lombardia i bianconeri hanno sciorinato un match praticamente perfetto, interpretato nel migliore dei modi. "Venivamo da una battuta d’arresto fastidiosa - commenta l'allenatore. - La squadra si è ripresa, abbiamo fatto una buona gara su un campo difficile. Serve un'identità precisa per superare le nostre difficoltà. A me non piace che la squadra prenda la parvenza di un gruppo bello da vedere, se poi è poco efficace. Bisogna imparare a essere più arroccati, più rocciosi, più abili nel vincere i duelli a tutto campo. È questo l’aspetto che alla fine mi gratifica di più”.