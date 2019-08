C'è anche un po' di Siena nel trionfo della Nazionale Under 19 di volley che, battendo 3-1 la Russia nella finalissima dei Mondiali a Tunisi, ha conquistato il titolo iridato 22 anni dopo l'ultima volta. Nello staff azzurro, con il ruolo di scoutman, spicca Simone Cruciani, che dal 2015 al 2018 ha fatto parte dell'avventura Emma Villas, sia nel settore giovanile che come assistente in prima squadra. Attualmente è in forza al Team Volley Portomaggiore.