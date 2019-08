Ritenuto da molti addetti ai lavori uno dei migliori prospetti della pallamano nazionale, Umberto Bronzo ha scelto la Ego handball Siena per proseguire la sua crescita. Mancino, stabilmente nel giro della Nazionale senior, è stato premiato nella Youth League Under 21 2018/2019 come miglior ala destra. “Siena è una città molto bella - commenta - e si sente che è un ambiente sportivo per eccellenza. Lo è stato con il basket e speriamo che lo diventi con la pallamano. Per quanto ci riguarda, stiamo lavorando bene per arrivare al meglio all’inizio del campionato. Siamo già un bel gruppo, con molto giovani e alcuni giocatori di esperienza che sapranno darci, nei giusti momenti della partita, qualcosa in più per vincere. Puntiamo a fare bene in Coppa Italia, che giocheremo in casa nostra, e a centrare l’accesso ai play off”.