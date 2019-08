Continuano gli arrivi di ex figure di spicco della Mens Sana in casa della Ego handball. Dopo il team manager Gianpaolo Toscano (e ancora prima l'addetta stampa Ylenia Girolami), anche il dottor Gilberto Martelli entra nello staff come medico ufficiale. In biancoverde dal 1984 al 2007 e dal 2016 al 2019, è stato anche nello staff della Nazionale di basket dal 2001 al 2006 ed è attualmente impegnato con le Nazionali giovanili, sempre di pallacanestro. “Mi avvicino alla pallamano con tanta curiosità - è il suo primo commento - perché non la conosco e ho avuto modo, fino a oggi, di vederla solamente in tv e nei video. So che è uno sport duro, fatto di contatti e di gesti estremizzati, con possibili rischi traumatici. Avrò l’occasione di conoscere nuovi aspetti della traumatologia sportiva, che è sempre stata il mio pane, ed entrerò in un nuovo ambiente, una nuova società e una nuova organizzazione che ha grandi aspirazioni".