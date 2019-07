Un altro talento del settore giovanile della Mens Sana saluta la maglia biancoverde e non farà parte della nuova avventura di viale Sclavo, probabilmente in Promozione. Ettore Monnecchi, guardia/ala classe 2000, disputerà la prossima stagione con il Costone, in serie C Silver. "La mia - spiega -è stata una scelta a tutto campo. Mi sono convinto che fossero maturati i tempi per fare nuove esperienze. Sono grato alla Mens Sana e ai coach Catalani, Franceschini e Lasi di avermi fatto crescere tecnicamente, dandomi perfino la possibilità di esordire nella scorsa annata in A2, anche se l'epilogo poi è stato molto amaro".