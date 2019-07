Djokovic re di Wimbledon, Federer ko dopo cinque ore: finale da leggenda

Una finale semplicemente leggendaria. Novak Djokovic si conferma campione di Wimbledon battendo Roger Federer con il punteggio di 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) in 4 ore e 57 minuti di gioco. Una finale che entra di diritto nella storia del tennis, la più lunga di sempre e la prima conclusa a Wimbledon con la nuova formula del tie-break sul 12-12. Per il campione serbo, numero 1 del mondo, è il quinto trionfo sull’erba londinese come il grande Bjorn Borg. Per il 32enne Djokovic è la 16esima prova del Grande Slam e vista l’età ora può puntare deciso a raggiungere i suoi grandi rivali Federer e Rafa Nadal. Per Federer resta l’amarezza per i due match-point falliti sull’ 8-7 a suo favore nel quinto set, con il servizio a disposizione. A quasi 38 anni, il fuoriclasse svizzero fallisce l’assalto alla nona corona a Wimbledon e al 21esimo torneo del Grande Slam. Con questa vittoria Djokovic consolida ovviamente il primato nel ranking Atp.