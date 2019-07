Un altro volto nuovo per la Robur Siena: Gladestony Estevao Paulino Da Silva, centrocampista classe 1993, ha firmato un contratto biennale. Dopo varie esperienze in Brasile, Olanda, Portogallo e Spagna, è approdato in Italia nel 2016/2017, dividendosi tra Catania (6 presenze, 1 gol) e Messina (14 presenze, 3 gol). Nel 2017/2018 è ripartito dal Catania e a gennaio si è trasferito alla Pro Vercelli in serie B (6 presenze), dove è rimasto anche nella scorsa annata (12 presenze e 2 reti).