Geppi Cucciari, il matrimonio finito e la carriera televisiva

Geppi Cucciari, all’anagrafe Maria Giuseppina Cucciari, è nata a Cagliari il 18 agosto 1973. Comica, cabarettista e conduttrice televisiva è stata sposata dal 2012 al 2016 con Luca Bonaccorsi, giornalista e conduttore televisivo. Dalla loro unione non sono nati figli. Della sua vita privata la conduttrice preferisce non parlare e si definisce al momento felicemente single.

Tante le sue collaborazioni nel campo del lavoro negli anni tra quelle che di certo l'hanno fatta conoscere al grande pubblico la partecipazione al cast artistico di Zelig. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui MTVComedy Lab, Zelig Circus, Geppi Hour, Victor Victoria, Italia’s Got Talent, G’ Day, Le invasioni barbariche. Ha ottenuto anche parti cinematografiche in film di successo come Attacco allo stato e Grande, grosso e… Verdone. In seguito tra i successi da ricordare anche la partecipazione al programma televisivo Le Iene.

Nel 2012 ha ottenuto un riconoscimento al 52º Premio regia televisiva come miglior personaggio televisivo femminile dell’anno. Tra i molteplici impegni anche quello di conduttrice, dal 2015, del programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 2. Attualmente è la conduttrice di Splendida cornice su Rai 3.

