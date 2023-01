Alessia Marcuzzi, chi è l'ex marito e le sue relazioni: carriera e vita privata

10 gennaio 2023 a

Alessia Marcuzzi torna in tv e riparte dalla Rai con un programma tutto nuovo, Boomerissima, scritto anche da lei. Una novità epocale per lei da sempre volto Mediaset e che anche nella vita privata ha voltato pagina chiudendo il suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi sposato nel 2014. "Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma" ha raccontato sull'addio al marito.

Boomerissima, l'esordio di Alessia Marcuzzi su Rai2: conduttrice ma anche ballerina

Marcuzzi, romana, 50 anni, ha esordito a Telemontecarlo poi un breve passaggio in Rai (Il gioco dell'oca con Gigi Sabani nel 1994) e l'approdo a Mediaset diventando nota con la trasmissione Colpo di fulmine (Italia1 dal 1995 al 1997). Poi la conduzione del Festivalbar (dal 1996 al 2002), di Mai dire gol (dal 1997 al 2000), Le Iene (sette stagioni) e lo sbarco su Canale5 per prendere le redini di Scherzi a parte ma soprattutto del Grande Fratello che condurrà dal 2006 al 2015 e dell'Isola dei Famosi (dal 2015 al 2019).

Sentimentalmente è stata legata a Simone Inzaghi (insieme hanno avuto Tommaso nel 2001) e poi Francesco Facchinetti (nel 2011 è nata Mia). Con entrambi ha mantenuto ottimi rapporti dando vita a una vera e propria famiglia allargata. Ha avuto anche una relazione con Carlo Cudicini e poi il matrimonio, ora finito, con il produttore Paolo Calabresi Marconi. Negli ultimi anni si è data all'imprenditoria fondando un marchio di borse e accessori in pelle realizzati a mano e un altro di prodotti di cosmesi.

