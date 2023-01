Fast & Furios 5, stasera in tv lunedì 9 gennaio su Italia 1. La trama

09 gennaio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 9 gennaio, su Italia 1 dalle ore 21.20, è in programma il film Fast & Furios 5. Quinta pellicola della serie, produzione americana e genere di azione. Regia a cura di Justin Lin. Nel cast Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster e Tyrese Gibson.Uno sguardo alla trama. Mia Toretto e Brian O'Conner scappano in Brasile dopo aver attaccato un bus di detenuti per consentire a Dominic Toretto di fuggire. Lo ritrovano durante una spettacolare rapina e scoprono che il mandante del furto è un affarista corrotto di Rio De Janeiro che vuole recuperare un chip nascosto che contiene tutte le tracce dei suoi traffici. E' solo la strada che porta all'organizzazione dell'ennesimo colpo.

