Makari, stasera lunedì 21 febbraio su Rai 1 l'ultima puntata: ecco come finisce

Stasera su Rai 1, lunedì 21 febbraio, il terzo e ultimo appuntamento con Makari, la fiction molto apprezzata dai telespettatori. Claudio Gioè veste ancora i panni di Saverio Lamanna deciso a inseguire la gloria letteraria insieme all’amico Piccionello e cercando di mantenere vivo il rapporto con Suleima, letteralmente cambiata dopo il trasferimento a Milano. Ma che cosa accade questa sera nella serie della tv di Stato. Diamo uno sguardo alla trama. La comunità appare molto scossa da un tragico evento che colpisce da vicino anche Suleima e tutte le persone intorno al progetto de La Città del Sole. Infatti Teodoro Bettini, il motore dell’iniziativa, capo di Suleima che l’ha riportata in Sicilia con uno spirito nuovo, risulta scomparso da ore. Alla fine l'uomo viene ritrovato morto alle pendici di un’altura da cui sembra esser precipitato.

Sarà davvero caduto per errore? Oppure non si tratta di un incidente. Saverio si precipita a consolare Suleima. Intanto la polizia è propensa a chiudere il caso come un incidente avvenuto durante un’escursione. Saverio non è affatto convinto: secondo lui è stato ammazzato. Anche i ragazzi della Città del Sole ne sono convinti. Il problema è che molti pensano che sia stato proprio Saverio. E toccherà a lui cercare di dimostrare che tutto è tranne che un assassino. Un altro episodio all'insegna delle emozioni e dei colpi di scena per una serie che è piaciuta al pubblico di Rai 1 ma anche alla critica.

In tutto sono state tre le nuove puntate da 100 minuti della serie Makari, fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri con protagonista Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso. La regia è a cura di Michele Soavi mentre l’adattamento è di Leonardo Marini, Attilio Caselli, Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. A produrre per Rai Fiction è Palomar.

