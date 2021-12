The Voice Senior, Stefania Castelli canta Sally: la donna nata Stefano commuove e poi sceglie Loredana Bertè | Video

03 dicembre 2021 a

Toccante storia a The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in onda su Rai1. Nella seconda puntata, andata in onda venerdì 3 dicembre, è stata raccontata la storia di Stefania Castelli, da Siena, la cui storia è davvero particolare. Lei infatti è vissuta per 46 anni nel corpo di Stefano. Si è sposato e ha avuto un figlio, ed era sempre e solo Stefano.

A 46 anni, con coraggio e determinazione, ha deciso di diventare a tutti gli effetti ciò che si sentiva nel cuore e nella mente fin dalla prima infanzia: una donna, ed è così diventata Stefania. L'operazione è stata realizzata a Trieste e anche il figlio, ormai grande, ha accettato la rivoluzione.

Sul palco di The Voice Stefania ha interpretato Sally, canzone scritta da Vasco Rossi e portata al successo da Fiorella Mannoia. Tutti e quattro i coach si sono voltati nel corso della sua Blind Audition, ma alla fine Stefania ha scelto Loredana Bertè. Non prima di aver raccontato la sua toccante storia, tra la commozione dei coach e del pubblico.

