Ermal Meta, l'infanzia in Albania e la relazione finita dopo nove anni, poi la felicità con Chiara

Una storia di rivincita, di quelle che spronano a dare il meglio di sé, quella di Ermal Meta, talentuosissimo cantante ormai vecchia conoscenza di Sanremo e dell'Eurovision con il suo stile inconfondibile. Andiamo a vederla insieme, raccontando anche le curiosità che coinvolgono l'autore albanese naturalizzato italiano. Ermal Meta è nato a Fier, in Albania, il 20 aprile 1981 ed è un cantautore, compositore e polistrumentista. All'età di 13 anni, Ermal, il cui nome significa 'Vento di montagna', si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Il ragazzo aveva la musica nel destino: cresciuto ascoltando la madre, violinista professionista e primo violino dell'orchestra di Fier, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra e ha fatto parte di vari gruppi.

Ermal è stato una delle rivelazioni di Sanremo 2017, dove si è classificato terzo e ha vinto il Premio della Critica con la 'Vietato morire'. Dopo la notorietà raggiunta grazie all'ottimo piazzamento al Festival della canzone italiana, Ermal è stato invitato a partecipare in qualità di giudice ad Amici e, nel 2018, ha vinto proprio Sanremo in coppia con Fabrizio Moro (arrivati poi quinti all'Eurovision Song Contest). Nel 2021, ha partecipato al Festival da solista. Per quanto riguarda la vita privata dell'artista albanese, egli è stato legato per quasi dieci anni con Silvia Notargiacomo, speaker radiofonica. Ma è stato lo stesso Ermal a divulgare che la storia sarebbe naufragata, senza però dare dettagli ulteriori in merito.

Ora Ermal sembra essere felicemente fidanzato con Chiara Sturdà, marketing manager e agente sportivo milanese classe '90, con cui ha una relazione intensa ma anche molto riservata: sono pochi gli scatti di coppia insieme. I due si sarebbero conosciuti poco prima del lockdown, nel 2020, e il tanto tempo passato insieme li avrebbe resi molto affiatati.

