Un posto al sole, anticipazioni della soap di Rai3 di oggi 10 novembre 2020: Alberto e il rapporto con Barbara

Oggi, martedì 10 novembre 2020 su Rai3, va in onda la soap Un Posto al Sole. Le anticipazioni parlano di Alberto, diviso tra Clara che sta per dargli un figlio e Barbara Filangeri con la quale ha iniziato a lavorare in un’agenzia e con la quale ha fin da subito stabilito un ottimo rapporto professionale.

Serena invece è pronta a partire per Tenerife dove porterà anche Irene. Quest’ultima non sta nella pelle perché sembra pronta, finalmente dopo molto tempo, a riabbracciare suo padre. Serena si troverà in ogni caso a dover affrontare qualche complicazione che metterà a rischio la loro partenza. Leonardo trama contro questa possibilità con la voglia di farla rimanere ancora pieno di rancore e voglia di vendetta.

Nell’ultima puntata di Un Posto al Sole, Bianca non ce la fa più ad avere un rapporto con Irene che al momento è a casa sua. Serena sta lavorando per raggiungere Filippo a Tenerife e dare così la possibilità alla bimba di rivedere finalmente suo padre. La donna ha anche capito di essere ancora innamorata del suo ex marito e vorrebbe provare a convincerlo a ricominciare una vita insieme come una vera famiglia. Marina e Fabrizio si trovano di fronte a delle situazioni molto complicate a livello economico.

