Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra rimproverati dagli autori: "Parlate di cose interessanti"

Grande Fratello Vip 5, arriva un rimprovero per alcuni partecipanti. Il singolare episodio è avvenuto durante la serata di martedì 13 ottobre: Guenda, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stavano parlando dei giorni trascorsi in albergo prima dell'inizio del reality di Canale5.

E' intervenuto prontamente uno degli autori, con fare piuttosto deciso, chiedendo ai vip di non parlare di argomenti che non sono interessanti per il pubblico.

I partecipanti hanno ascoltato il richiamo, ma sono apparsi piuttosto sorpresi di questo rimprovero. Adua Del Vesco è stata la più polemica, sottolineando il momento di nervosismo della produzione.

In effetti la regia non ha mancato, nei giorni scorsi, di riprendere i concorrenti, a cominciare da Patrizia De Blanck. Social divisi nel reagire a quanto successo, tra favorevoli e contrari al rimprovero.

