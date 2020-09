Vittorio Sgarbi su Twitter: "Flavio Briatore è negativo. Giornata di lutto per i catastrofisti"

11 settembre 2020 a

a

a

Flavio Briatore ora sarebbe negativo. Lo sostiene Vittorio Sgarbi con un tweet in cui annuncia che "nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli, Briatore è negativo". Scarsi e Luparelli in realtà sono Andrea Scanzi e Selvaggia Lucarelli, ribattezzati ironicamente dal critico d'arte e politico.

"Molto rumore per nulla", sostiene Sgarbi nel suo tweet, secondo cui quella di oggi 11 settembre è una giornata "di lutto per i catastrofisti e i terroristi del Coronavirus. E, dispiace per loro, anche Berlusconi sta bene". Vittorio Sgarbi è ormai in aperta polemica con i due giornalisti del Fatto Quotidiano, nei giorni scorsi attaccati frontalmente in più di una circostanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.