Linea verde radici, la Toscana sabato 12 settembre torna protagonista su Rai 1

La Toscana torna ancora una volta protagonista su Rai1. Sabato 12 settembre, infatti, a partire dalle ore 12.25 è in programma l'ultima puntata della stagione della trasmissione Linea Verde Radici. Partendo dal Monte Serra si scende nella provincia di Lucca, in una riserva naturalistica unica, quella del Lago di Massaciuccoli, navigato da Federico Quaranta a bordo di una barca a remi. Poco distante un altro paradiso, quello dei Bagni di Lima, una forra dentro cui scorre un’acqua cristallina. Poi la ricerca di tartufi nelle province di Pisa e Pistoia.Il viaggio toscano finisce in mare, a Viareggio, a bordo di un peschereccio in cui padre e figlio portano avanti una tradizione di famiglia, la pesca di mazzancolle.

