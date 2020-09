Giorgia Rossi, la giornalista Mediaset che si occupa di calcio in vacanza in Toscana

03 settembre 2020 a

In attesa del nuovo palinsesto sportivo di Mediaset, Giorgia Rossi - ormai da alcune stagioni volto delle trasmissioni calcistiche del Biscione - si sta godendo un po' di relax in Toscana. La bella e brava giornalista romana di 33 anni sta trascorrendo le sue vacanze in Maremma al Baglioni Resort Cala del Porto di Punta Ala, provincia di Grosseto.

Bikini bianco. lettino e ombrellone, piscina a pochi passi dal porto della località toscana, i fan della giornalista Mediaset hanno così potuto ammirare l'eleganza di Giorgia Rossi reduce dalla final eight di Champions League a Lisbona dove ha commentato il trionfo del Bayern di Monaco.