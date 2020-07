Caterina Balivo sempre più bella: foto in bikini in Toscana e panorama mozzafiato

La conduttrice continua le vacanze all'Argentario dove ha casa il marito

Continuano gli aggiornamenti social, su Instagram, di Caterina Balivo. La conduttrice Rai, in attesa di capire che ruolo avrà nel prossimo palinsesto o se addirittura cambierà azienda, sta trascorrendo le vacanze in Toscana, all'Argentario. Immancabili le foto in bikini con il paesaggio (spesso l'Isola del Giglio) sulla sfondo.

Caterina Balivo, vacanze in Toscana e il bikini fatica a contenere il seno

La Balivo è sposata con Guido Maria Brera, dirigente d'azienda e scrittore, dal 2014 e la casa dell'Argentario è proprio del marito. Tra l'altro il secondo figlio (la feminuccia Cora) della coppia è nato a Grosseto.