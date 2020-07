Enrico Ruggeri in Toscana, a Montepulciano prepara l'album di Massimo Bigi

13 luglio 2020 a

Enrico Ruggeri a Montepulciano, in Toscana. Il celebre cantante non sta preparando un nuovo disco, ma sarà il produttore di quello che sta preparando il cantautore Massimo Bigi. L'album - conterrà dieci canzoni - è in uscita a settembre. Ruggeri, oltre ad arrangiare alcuni pezzi, canterà com Bigi.

L'album vede la partecipazione di Andrea Mirò, di Silvio Capecia, tastierista dei Decibel, la storica formazione di Ruggeri. Il cantante milanese ormai da diverse settimane sta frequentando Montepulciano e non si è fatto sfuggire l'occasione di gustare alcuni dei vini locali..