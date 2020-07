Caterina Balivo, vacanze in Toscana e il bikini fatica a contenere il seno

10 luglio 2020 a

Caterina Balivo sempre attiva sui social anche durante le vacanze (in questi giorni si trova in Toscana, all'Argentario). In attesa di capire cosa le riserverà il futuro televisivo (in Rai o da un'altra parte), ha postato una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza e sensualità.

La conduttrice di origini campane può esibire un fisico statuario e tutti i suoi followers (oltre un milione e quattrocentomila) hanno potuto ammirare il recente scatto in bikini. NIon è sfuggito il dettaglio sulla generosità delle sue forme e in particolare del seno, che straborda dal costume mandando in tilt i social.