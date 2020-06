Il video di "Una vita da bomber" è girato in Toscana. La canzone estiva di Vieri, Ventola e Adani

Sara Nucoli 26 giugno 2020 a

Da pochi minuti online il video di "Una vita da bomber" la canzone di Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani. I tre calciatori si sono cimentati in un brano che ha tutti i requisiti per diventare una hit estiva.

Il video è stato girato in Toscana, diretto da Fabrizio Conte, e attorno a una piscina si scatena una grande festa dopo "la dedica" di Adani che richiama una scena di "Un allenatore nel pallone". Entra Bobo e si trasforma in deejay, tutti (anzi tutte) ballano e Ventola canta con gli inserti sudamericani di Adani. Il tutto in uno scenario da favola in Toscana.