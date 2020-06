Stasera in tv mercoledì 17 giugno 2020: programmi e film, cosa vedere. Da Juventus-Napoli alla pellicola di Massimo Troisi

17 giugno 2020 a

Un mercoledì 17 giugno con offerta di programmi televisivi che vanno dai film, ai programmi al calcio. In diretta dallo stadio Olimpico di Roma va in onda la Coppa Italia 2019/2020 Napoli – Juventus su Rai Uno, Su Rete 4 c'è il film cult dell'indimenticato Massimo Troisi, "Pensavo fosse amore invece era un calesse".

Interessanti e attesi "Il gioco del tradimento" su Rai Due, "La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel" su Rai Movie, "Molto incinta" su La5 e "Hitch – Lui sì che capisce le donne" su Tv8.

Ecco comunque una guida ai programmi di questa sera nei vari canali.

Rai Uno 20:30 – Coppa Italia 2019/2020: Napoli – Juventus (Calcio)

Stasera in tv 17 giugno va in onda il thriller "Il gioco del tradimento"

Rai Due 21:20 – Il gioco del tradimento (Film thriller)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel (Film drammatico)

Rete 4 21:27 – Pensavo fosse amore invece era un calesse (Film commedia)

Canale 5 21:21 – Paradiso amaro (Film commedia)

Italia Uno 21:30 – Una ragazza e il suo sogno (Film commedia).

La5 21:10 – Molto incinta (Film commedia)

Alison Scott è una donna che ha dato sempre priorità alla sua carriera e che, per festeggiare un'importante promozione ottenuta dal canale televisivo per il quale lavora, si ritrova in un club insieme a Ben, un giovane ragazzo con poca voglia di lavorare e che gestisce un sito internet. I due, fino a quel momento sconosciuti, finiscono a letto insieme. Il loro rapporto si sarebbe interrotto in quel momento se Alison, due mesi dopo, non scoprirà di essere incinta di Ben.

La7 21:15 – Atlantide: Storie di uomini e di mondi (Programma di approfondimento)

TV8 21:30 – Hitch – Lui sì che capisce le donne (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Spider-Man: Far from home (Film d'azione)

Seguito del film del 2017 "Spider-Man: Homecoming", la pellicola riprende la vicenda dalla tranquilla vacanza che Peter Parker ha deciso di trascorrere in Europa fin quando non fa irruzione nella sua stanza d'albergo Nick Fury, agente segreto ed eroe dell'esercito statunitense. Nick si rivolge a Peter Parker per avere il suo aiuto per affrontare la battaglia contro Mysterio, il loro malvagio nemico che sta organizzando un operazione per distruggere il continente.