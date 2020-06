Una vita, anticipazioni della soap di Canale 5 dal 21 – 26 giugno 2020: Lucia affetta da un male incurabile

17 giugno 2020 a

Nuovi episodi per la seguitissima soap di Canale 5, Una vita. Anticipazioni per ciò che i telespettatori vedranno da domenica 21 giugno a venerdì 26 giugno, L'appuntamento, sulla rete ammiraglia Mediaset, è per le ore 14.10. Vedremo Lucia che non se la sentirà più di lottare per amore di Telmo. È affetta da un male incurabile, per questo decide di chiudere con l'uomo che ama e di restare accanto a suo marito. Così puntata per puntata.

Domenica 21 giugno

Ursula ha preso la sua decisione. Aiuterà Lucia e il piccolo Mateo, in modo che possano fuggire insieme a Telmo. Lucia, però, ha una terribile rivelazione da farle. È affetta da un male incurabile, sarebbe vano fuggire. Sente che non potrà mai avere un futuro con Telmo.

Lunedì 22 giugno

Genoveva riceve una visita imprevista. Il commissario Mendez, infatti, si presenta a casa Alday e vuole parlare proprio con lei. Intende approfondire ogni dettaglio del suo passato. Ramon ritiene sia arrivato il momento di raccontare a Felipe la verità su Celia.

Martedì 23 giugno

Ramon prende il coraggio a due mani. Affronta Felipe e gli racconta tutta la verità sulla morte di Celia. La donna, secondo quanto fa sapere Ramon, è caduta accidentalmente dal balcone, mentre tentava di portare via Milagros.

Mercoledì 24 giugno

Ursula consegna una importantissima lettera a Telmo, mentre sono in viaggio con Mateo. Rosina, intanto, scopre che Liberto ha prestato tremila pesetas a Samuel e la cosa la lascia perplessa.

Giovedì 25 giugno

Ursula e Mateo rientrano proprio nel momento in cui Eduardo sta tentando in tutti i modi un avvicinamento con Lucia. Quest'ultima, intanto, ritiene non abbia più senso inseguire un destino con Telmo. Così, lo lascia.

Venerdì 26 giugno

Ramon porta ad Acacias Fulgencia. La donna è la balia che si occupava di Milagros. Ramon dice a Felipe di sentire la versione dei fatti raccontata da lei. La donna ha degli importanti dettagli da rivelargli.