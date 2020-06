Stasera in tv 2 giugno film su Cielo: Lezioni di piano. Da non perdere per chi non l'ha mai visto

Stasera in tv, 2 giugno, su Cielo un grande film classico: Lezioni di piano (ore 23). Film drammatico del 1993, realizzato tra Nuova Zelanda, Australia e Francia, del regista Jane Campion. Nel cast Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin. E' la storia di Ada che arriva in Nuova Zelanda con la figlia di nove anni, sposata per procura con un piccolo possidente che all'arrivo della donna abbandona il pianoforte sulla spiaggia perché difficile da trasportare. La donna riesce a riavere lo strumento e nasce un gioco erotico con chi l'ha aiutata, Baines. La relazione sembra sfociare in una tragedia. Palma d'oro a Cannes (ex-aequo con "Addio mia concubina") ed oscar per la protagonista Hunter, la piccola Anna Paquin e la sceneggiatura della Campion. Film da non perdere per chi non l'ha mai visto.