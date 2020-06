Stasera in tv seconda serata su Iris il film Uomini e cobra con  Kirk Douglas ed Henry Fonda

Uomini e cobra. Un grande classico del cinema western è in programma stasera 2 giugno in tv sul canale Iris a partire dalle ore 23.06. Si tratta di una pellicola degli Stati Uniti del 1970, regia di Joseph Leo Mankiewicz. Di gran livello il cast: Kirk Douglas, Henry Fonda, Warren Oates, Burgess Meredith. La trama: il bandito Pitman dopo una rapina elimina i complici e nasconde il bottino in una fossa di serpenti a sonagli. Ma viene catturato dallo sceriffo. Finisce in carcere dove poco dopo ritrova come direttore proprio l'uomo che lo aveva imprigionato. Nonostante tutto riesce ad evadere. Da applausi le interpretazioni di Douglas e Fonda.