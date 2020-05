Jovanotti da Cortona a Pienza in bicicletta: “Posto tra i più belli al mondo”

Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, è molto più di un ciclista amatoriale. E’ uno che sa spingere forte sulla bicicletta e ha il gusto dell’avventura. Da quella più imprevedibile e “tosta” affrontata a inizio 2020 quando ha percorso le Ande per oltre 4mila chilometri tra Cile e Argentina, a quella non meno semplice ma sicuramente più alla portata come il giro che ha effettuato a Pienza. E nel tratto di strada percorso dalla sua Cortona non sono mancati sicuramente paesaggi mozzafiato. Proprio a Pienza il cantante aretino d’adozione ha scattato una foto che ha poi postato sul proprio account ufficiale di Instagram. Una foto molto apprezzata dai suoi fan considerando che ha generato quasi 70mila like. “Saluti da Pienza uno dei posti più belli del mondo, in Toscana, progetto di città utopica voluta da Papa Pio II Piccolomini, un posto da vedere, da sedersi nella piazza, stare a sentire la voce del rinascimento che ti parla” ha poi scritto come testo di accompagnamento. Quale miglior spot per rilanciare una bella città come Pienza e la pratica del ciclismo dopo settimane di lockdown? Jovanotti è un esempio perfetto.

