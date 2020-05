Stasera in tv 25 maggio su Rete 4 il film Le vie della violenza: il cast e la trama. Thriller e amore

Si intitola Le vie della violenza il film in programma questa sera, 25 maggio, a partire dalle ore 00.49 su Rete 4. E' un thriller del 2000 realizzato negli Stati Uniti con la regia di Christopher McQuarrie. Nel cast figurano Ryan Phillippe, Benicio del Toro, Juliette Lewis. La trama: Parker e Longbaugh sperano di fare soldi facili con il sequestro di Robin, una giovane incinta che sta portando avanti una gravidanza per una coppia molto ricca. Il rapimento si rivelerà più complicato del previsto, anche in considerazione del fatto che Parker è sempre più attratto dalla ragazza, aspetto che fa crescere la tensione tra i due rapitori.