Stasera in tv su Canale 20 Mediaset il film Sherlock Holmes Gioco di ombre: il cast e la trama

Stasera in tv (25 maggio) in seconda serata, a partire dalle ore 23.06 su Canale 20 Mediaset, è in programma il film Sherlock Holmes Gioco di ombre. Si tratta di una produzione Regno Unito, Usa, Australia del 2011. Pellicola di azione, ovviamente, regia di Guy Ritchie. Nel cast Robert Downey jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Kelly Reilly, Jared Harris, Stephen Fry, Geraldine James, William Houston, Gilles Lellouche. Stavolta l'investigatore è chiamato ad indagare sulla morte del principe d'Austria: l'ispettore Lestrade è convinto che si tratti di un suicidio. La risoluzione del caso si rivelerà, come sempre, più complessa del previsto.