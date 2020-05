Stasera in tv 25 maggio, su Rai 3 torna Fame d'amore: anoressia, bulemia, dipendenza da cibo

In seconda serata su Rai 3 torna stasera in tv (25 maggio), dalle ore 23.15 torna il programma Fame d'amore. Si tratta del programma condotto da Francesca Fialdini che affronta il tema dei disturbi alimentari, anoressia, bulemia e dipendenza da cibo. Perché il cibo è diventato oggetto di passioni e problemi, soprattutto per le generazioni più giovani? Fialdini racconta storie di persone giunte al bivio della loro esistenza, dei legami che si creano, dei nuovi rapporti, delle paure, delle tensioni, dell'impegno di chi ce la fa e dei professionisti che combattono al fianco dei ragazzi per cercare di aiutarli ad uscire dal tunnel.