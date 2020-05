Stasera in tv 25 maggio, su Rai 2 Patriae: ospiti il ministro Boccia e i governatori Fontana e Bonaccini

In seconda serata su Rai 2 stasera in tv, 25 maggio, torna Patriae, la trasmissione di approfondimento condotta da Annalisa Bruchi che come al solito è affiancata da Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo. Tra gli argomenti le continue tensioni tra il governo centrale e le regioni. Non a caso sarà ospite Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali. Annunciata la presenza anche di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna. Ci sarà anche il virologo Fabrizio Pregliasco che farà il punto sulla diffusione della pandemia. Si parlerà inoltre dell'Ilva dove la mancanza del piano industriale e la pandemia rischiano di far precipitare la situazione. Patriae si occuperà anche dell'aumento dei prezzi del post lockdown, del modello Veneto, della stagione estiva in Emilia Romagna. Ospite della trasmissione anche l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti. Non mancheranno le pagelle di Aldo Cazzullo.