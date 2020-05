Stasera in tv 25 maggio, su Rai 1 torna Frontiere: gli ospiti di Franco Di Mare fanno il punto sul Coronavirus

Stasera in tv, 25 maggio, su Rai 1 in seconda serata a partire dalle ore 23.50, torna Frontiere, programma di approfondimento condotto da Franco Di Mare. Nel corso della trasmissione si farà il punto su come sta andando la riapertura dopo il lockdown a causa del Coronavirus. In studio il professor Walter Ricciardi, rappresentante dell’Italia nel Comitato esecutivo dell’Oms e, in collegamento, il direttore de La Stampa, Massimo Giannini. Sono annunciati gli interventi di Sergio Rizzo, vicedirettore de La Repubblica; Marco Impagliazzo, presidente della Comunità Sant’Egidio; del filosofo della scienza, Telmo Pievani; di Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’ Università di Milano; di Rudy Girardi, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili; di Anna Lisa Mandorino, vicesegretario generale di Cittadinanzattiva e di Ernesto Savona, professore di criminologia della Cattolica di Milano.