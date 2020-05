Stasera in tv, 23 maggio: su Iris il film State of play con Ben Affleck e Russell Crowe. La trama e il cast

Stasera in tv, 23 maggio, su Irsis dalle ore 21 il film State of Play. Si tratta di un thriller del 2009, regia di Kevin Macdonald. Nel cast figurano Rachel McAdams, Ben Affleck, Russell Crowe, Jason Bateman, Robin Wright, Helen Mirren, Viola Davis, Jeff Daniels, Katy Mixon, Maria Thayer. E' la storia di un ambizioso deputato del congresso che vuole diventare il candidato alla presidenza del suo partito, ma la sua assistente viene trovata morta in circostanze misteriose. Sul crimine indaga un reporter investigativo che però finisce per conoscere molto da vicino la moglie del deputato. Non mancano sorprese e colpi di scena.