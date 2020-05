Stasera in tv Porta a Porta su Rai 1 (ore 23.35), il ministro Alfonso Bonafede ospite di Bruno Vespa

Stasera in tv su Rai 1 (ore 23.35) appuntamento con Porta a Porta, il talk condotto da Bruno Vespa. Parteciperà alla trasmissione Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia che insieme ad altri ospiti parlerà delle mozioni individuali di sfiducia nei suoi confronti, respinte grazie ai voti dei renziani, nonostante le parole di censura pronunciate proprio da Matteo Renzi. Nel corso della trasmissione si discuterà delle divergenze che sono emerse all'interno della maggioranza di governo anche nel decreto rilancio e delle tensioni che caratterizzano i rapporti tra Italia Viva e Movimento 5 Stelle, sorte in particolare sulla sanatoria dei 600mila irregolari stranieri. Vespa affronterà con i suoi ospiti anche le contestazioni emerse verso altri due ministri pentastellati Spadafora e Azzolina, il primo per le polemiche con le società di calcio per la ripresa del campionato, la seconda per il caos dell'anno scolastico che si sta chiudendo e per le incertezze sul prossimo.