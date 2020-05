Stasera in tv 20 maggio Bianco rosso e Verdone film su Cine 34. Un grande classico che non tramonta mai

Bianco rosso e Verdone. Un grande classico del cinema italiano questa sera sul canale Cine 34 a partire dalle ore 23. E' una commedia grottesca del 1981 che vede alla regia il giovane Carlo Verdone. Verdone è anche nel cast insieme a Elena Fabrizi, Milena Vukotic, Irina Sanpiter. Il film, che probabilmente tutti conoscono, è ambientato nei giorni delle elezioni politiche italiane. Alcuni personaggi che per lavoro sono residenti in altre città o all'estero, rientrano a Roma per votare. Carlo Verdone nell'occasione li interpreta tutti. Il film lo consacra definitivamente sulla scena cinematografica italiana. A distanza di quasi quaranta anni resta ancora una pellicola da non perdere.