Si intitola Beowulf e Grendel ed è il film in programmazione stasera 20 maggio in tv su Italia 1 a partire dalle ore 23.25. Si tratta di un film fantastico. La regia è di Sturla Gunnarsson mentre nel cast figurano Gerard Butler, Hringur Ingvarsson, Spencer Wilding, Stellan Skarsgard, Ingvar Eggert Sigurosson. La pellicola è del 2005, produzione Canada, Regno Unito e Irlanda. La trama: siamo in Danimarca nella prima metà del VI secolo, Re Hrothgar invia il prode Beowulf oltre il mare per fermare le scorribande del feroce troll Grendel ovviamente fioccano emozioni e colpi di scena in un film in cui non manca l'azione.