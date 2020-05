Stasera in tv 20 maggio, Rai 2 film Mare di grano. Ornella Muti, Sebastiano Somma, Paolo Hendel in Val d'Orcia

Il titolo è Mare di grano ed è il film in programmazione stasera in tv 20 maggio alle ore 23.20 su Rai 2. La regia è di Fabrizio Guarducci e nel cast figurano Ornella Muti, Sebastiano Somma, Paolo Hendel, Simona Borioni e Donatella Pompadour. La trama: la storia è ambientata nelle colline della Val d’Orcia e racconta l’amicizia tra tre bambini. Una favola dai tratti fantasy che invita tutti a guardare il mondo con fiducia e curiosità, a partire dai bellissimi paesaggi che scorrono sotto gli occhi dello spettatore: dall’Abbazia di San Galgano alla Rocca di Radicofani. Una commedia intensa che mette in splendida evidenza la bellezza della zona sud della Toscana, in particolare della provincia di Siena.