Stasera in tv 19 maggio, su Rai Movie film Allacciare le cinture con Kasia Smutniak e Francesco Arca. La trama

Allacciare le cinture. E' lo splendido film di Ferzan Ozpetek in programmazione stasera in tv, 19 maggio, in seconda serata su Rai Movie, a partire dalle ore 22.45. Genere commedia e drammatico allo stesso tempo, nel cast vede la presenza di Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Francesco Scianna, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris. Il film racconta la storia di Elena e Antonio che nonostante caratteri, ambizioni e cultura diversa, si innamorano perdutamente e travolti dalla passione finiscono per scegliersi per la vita. Ma nel tempo il loro rapporto non solo si inclina inevitabilmente, ma viene sconvolto drammaticamente dalla malattia di Elena. E' il film che ha contribuito al rilancio di una delle più belle canzoni eseguite da Rino Gaetano: A mano, a mano.