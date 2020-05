Stasera in tv 19 maggio, film su Rai Movie alle 21.10: Still Alice. Il cast e la trama

Still Alice. E' il titolo del film in programmazione stasera in tv, 19 maggio alle ore 21.10, su Rai Movie. Si tratta di una lavorazione americana del 2014 con la regia di Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Nel cast Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish, Erin Darke, Seth Gilliam, Victoria Cartagena, Shane McRae. La trama: una cinquantenne rinomata professoressa di linguistica presso la Columbia University, è felicemente sposata con John e ha tre figli. Improvvisamente, in occasione di una lettura, Alice inizia a dimenticare alcune parole. Ben presto, a questo primo evento altri ne seguono e lei, convinta che si tratti di un tumore al cervello, senza dire nulla al marito e ai figli decide di fare una serie di accertamenti. La diagnosi si rivelerà devastante e metterà a dura prova l'esistenza della donna e i suoi legami familiari: Alzheimer precoce...