Stasera in tv 18 maggio Rai 2 seconda serata: Patriae. Giorgia Meloni e gli altri ospiti di Annalisa Bruchi

Nella puntata di Patriae, programma di approfondimento condotto da Annalisa Bruchi affiancata da Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo e in palinsesto stasera in tv 18 maggio su Rai 2 dalle ore 23.15, l'ospite principale sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Ovviamente ancora una volta il Coronavirus e tutte le sue conseguenze al centro del programma. Gli altri ospiti: il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri; la virologa Maria Rita Gismondo; l’imprenditore Paolo Agnelli ed il direttore del quotidiano “La Notizia” Gaetano Pedullà. Parleranno anche gli “angeli della finanza” un gruppo che aiuta gli imprenditori in gravi difficoltà. Non mancherà il sondaggio Piepoli sulle intenzioni di voto. Oltre alle consuete pagelle con i voti ai protagonisti della settimana, Aldo Cazzullo presenterà il suo “patriota”: Luigi Einaudi.