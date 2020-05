Stasera in tv 18 maggio, su Tv8 I delitti del BarLume: La briscola in cinque. Cast e trama

Per la serie I delitti del BarLume, stasera 18 maggio su Tv8 dalle ore 21.30 La briscola in cinque. Solito cast importante: Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Massimo Paganelli, Atos Davini, Marcello Marziali, Paolo Cioni. La trama: una domenica mattina, con i postumi di una serata in discoteca, Marchino trova il cadavere di una giovane e stupenda ragazza. Viviani sarà costretto ad indagare a fianco di Fusco per risolvere il caso. Tra gli scherzi dei vecchietti, le gelosie di Tiziana e i continui due di picche di Vittoria, Massimo scoprirà che non sempre chi è in squadra con te è comunque un tuo alleato.