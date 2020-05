Stasera in tv 18 maggio: Il pianeta rosso. Film di fantascienza su Iris alle 21. Cast e trama

Si intitola Il pianeta rosso il film in programmazione stasera in tv, 18 maggio, in prima serata (ore 21) su Iris. Genere fantascienza, girato negli Stati Uniti nel 2000 e diretto da Antony Hoffman. Nel cast Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin Bratt, Tom Sizemore. La storia è ambientata nel futuro, anno 2050. Il genere umano è in pericolo e alcuni scienziati mettono a punto un progetto per utilizzare il suolo di Marte per seminare alghe che siano in grado di produrre ossigeno. Un equipaggio viene spedito sul pianeta, guidato dal comandante Kate Bowman, ma la missione si rivelerà molto più complessa del previsto.