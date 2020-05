Stasera in tv 18 maggio, film su Rai Movie: The Homesman. Il cast e la trama del western

Si intitola The Homesman il film programmato stasera in tv, 18 maggio, su Rai Movie a partire dalle 21.10. Si tratta di una pellicola western diretta da Tommy Lee Jones. Cast d'eccezione: Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter, John Lithgow, Tim Blake Nelson, Barry Corbin, Meryl Streep, Hailee Steinfeld. La trama: Mary Bee Cuddy è una insegnante, vera pioniera in epoca western che agisce come il migliore degli uomini. George Briggs, invece, e' un disertore dell'esercito considerato un fuorilegge. Insieme i due si ritrovano a scortare dal Nebraska all'Iowa tre donne andate fuori di testa e senza più alcun controllo, sfidando gli ostacoli che il percorso comporterà.