Ragazza social per il cinema, vince Alisea Batazzi. Abbadia San Salvatore fa festa

Il bellissimo volto di Alisea Batazzi, la ragazza ventenne di Abbadia San Salvatore, si è affermato ancora una volta nel mondo dell’immagine. Con 1314 “mi piace” la giovane ha vinto il concorso “Una ragazza per il cinema Toscana Fotogenia social”. Un concorso nazionale, trampolino di lancio per ragazze italiane e straniere dai 15 ai 25 anni nel settore del cinema, della televisione, della moda e della pubblicità.

Alisea non è nuova, però, a posare davanti alla fotocamera o alla macchina da presa, avendo partecipato a importanti eventi pubblicitari e a una esperienza cinematografica molto significativa. Con la sorelle Iduna, infatti, ha fatto parte cast del film di Domenico Costanzo “Ho sposato mia madre”. Un film, presentato in anteprima a Firenze, ora in gara in vari concorsi internazionali e di cui Alisea è molto orgogliosa, per la bella storia, che racconta l’amore speciale tra un figlio e l’anziana madre, malata di Alzheimer.