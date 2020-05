Stasera in tv 10 maggio, il film L'ultimo dei templari su Canale 20 Mediaset con Nicolas Cage. La trama

L'ultimo dei Templari è il film stasera in tv, 10 maggio, in seconda serata su Canale 20 Mediaset, a partire dalle ore 22.56. E' una pellicola di avventura del 2010, realizzata in Usa. La regia è di Dominic Sena. Cast d'eccezione: Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore. La trama: ad un cavaliere viene dato l'ordine di scortare una donna accusata di stregoneria. Lui, Nicolas Cage, è convinto della sua ragazza e combatte per raggiungere una terra consacrata dove poter provare l'innocenza della donna e liberare l'Europa dalla peste. Il cavaliere deve combattere contro le forze del male.