Stasera in tv 5 maggio: su Iris il film Uomini e cobra con Kirk Douglas ed Henry Fonda. La trama

Si intitola Uomini e cobra il film di stasera in tv, 5 maggio, su Iris. Si tratta di un western del 1970 che vede alla regia Joseph Leo Mankiewicz. Straordinario il cast: Kirk Douglas, Henry Fonda, Warren Oates, Burgess Meredith. La trama: dopo una sanguinosa rapina uno dei banditi uccide i complici e nasconde il bottino in una fosse piena di serpenti a sonagli. Finisce in carcere dove diventa il capo dei detenuti, corrompe il direttore per fuggire, ma l'uomo viene ucciso. E direttore diventa lo sceriffo che lo ha arrestato e che coinvolge il bandito in un programma di rieducazione che fallisce, visto che Pitman, questo il nome del rapinatore, riesce a fuggire.