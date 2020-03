Paradiso delle signore, anticipazioni dal 6 al 10 aprile: due fidanzamenti che finiscono e una notte d'amore

Le anticipazioni delle puntate della fiction del Paradiso delle signore, in onda dal 6 al 10 aprile su Rai1 prevedono numerosi colpi di scena.

Dopo la rottura del fidanzamento tra Gabriella e Salvatore Amato, Agnese chiederà di lavorare da casa per non dover essere a continuo contatto con la ex fidanzata di suo figlio.

E a casa di Agnese andrà a lavorare la nuova Venere, Laura Parisi, per confezionare delle uova di Pasqua personalizzate da offrire alle clienti.

L'assenza di Agnese dall'atelier metterà in difficoltà Gabriella che solo grazie all'aiuto di Cosimo Bergamini riuscirà a risolvere un grave problema.

Intanto Federico Cattaneo, che ha deciso di partire per la Svizzera per operarsi, inizia a nutrire sospetti sul rapporto tra la fidanzata Roberta e Marcello Amato, dopo una frase sibillina pronunciata da Salvatore. Prima di partire parla dei suoi dubbi alla fidanzata, che confessa il bacio che c'è stato tra lei e Marcello. Federico non ci pensa due volte, e decide di lasciare Roberta e di partire per farsi operare.

Marta nel frattempo continua ad assumere i medicinali per l'infertilità che si è fatta prescrivere dal medico della sua amica, all'insaputa del marito Vittorio.

A Villa Guarnieri è tutto pronto per il matrimonio di Adelaide e Achille Ravasi. Riccardo è riuscito a far accettare la presenza della fidanzata Angela Barbieri ma sarà lei, pensando di non essere all'altezza, a decidere di non partecipare. La contessa invita al matrimonio Ludovica Brancia che, una volta arrivata a Milano, parla a lungo con Umberto. Riccardo, infuriato per l'invito e la complicità del padre decide di affidare tutti il suo patrimonio a Ravasi. La sera prima del matrimonio Adelaide accetta un invito a cena da Umberto, e la serata si concluderà con una notte di passione. Il giorno successivo Umberto non si presenta al matrimonio.

Cosimo intanto organizzerà una cena di addio a Ludovica Brancia, invitando anche Riccardo. In questa occasione, Ludovica rivelerà una verità che sconvolgerà la serata.