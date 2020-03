Paradiso delle signore, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile: clamorose novità

Settimana di grandi novità per la fiction Il Paradiso delle signore in onda su Rai1 dal 30 marzo al 3 aprile. Le anticipazioni rivelano che sarà sempre più vicino il momento della svolta nella vita di Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Mentre Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) è costretta in albergo a Parigi per una brutta influenza, il fidanzato Salvatore Amato (Emanuel Caserio) inizia a sospettare che non sia sola. Ed in effetti è così: è Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), ad assisterla. Una scoperta che Salvatore farà grazie ad una foto pubblicata in un giornale francese e che porterà Gabriella a chiedere un periodo di riflessione al fidanzato e Salvatore ad affrontare Cosimo colpendolo con un pugno.

Intanto Marta Guarnieri (Gloria Radulesco) ha saputo che una sua amica è riuscita a restare incita grazie ad una cura per la fertilità e la donna decide di provare a seguire la cura nonostante il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non sia d'accordo.

La contessa Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) chiede al nipote Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) di farle da testimone alle nozze, ma il nipote risponde che lo farà solo se potrà portare la fidanzata Angela Barbieri (Alessia Debandi). La contessa rifiuta e Achille Ravasi (Roberto Alpi) ne approfitta per istillare nella promessa sposa il dubbio che il giovane non possa riscuotere la fiducia di amministrare il patrimonio. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) interverrà a difesa del figlio.

Al Paradiso delle signore è arrivata la nuova Venere, Laura Parisi (Arianna Montefiori) assunta da Vittorio Conti, ma guardata con sospetto dalla capocommessa Clelia Calligaris (Enrica Pintore) ma la ragazza riuscirà a riscuotere la fiducia delle colleghe e dei superiori e sarà assunta.

Federico Cattaneo ha deciso di sottoporsi all'operazione che gli consentirà di camminare, ma è necessario avere a disposizione una grossa somma di denaro. I genitori cercano in tutti i modi di trovare il denaro necessario. Intanto una anziana zia di Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) si ammala, Luciano corre in suo aiuto e la donna viene ospitata a casa Cattaneo. Per sdebitarsi mette a disposizione la cifra necessaria a coprire le spese per l'operazione di Federico. Sarà a questo punto che Luciano scoprirà che la donna è stata vittima di una truffa e che il denaro è scomparso. Disperato, Luciano decide di chiedere la somma necessaria ad uno strozzino.

Sarà Clelia ad avvertire Silvia di quello che Luciano ha intenzione di fare. E Silvia pregherà Clelia di fermarlo, assicurando che sarà lei a trovare il denaro. Così si chiuderà l'ultima puntata della settimana, e tutto lascia supporre che Silvia, quel denaro, andrà a chiederlo proprio a Umberto Guarnieri, svelando la verità sulla paternità del ragazzo.