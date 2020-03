Fiction Rai, arrivederci Don Matteo arriva Mare fuori con Carolina Crescentini. Ecco cosa vedremo in tv

Don Matteo ci lascia giovedì 19 marzo, ultima puntata alle ore 21,25 su Rai Uno ma il 18 marzo alle ore 21,20 su Rai Due è previsto l’esordio sempre in fiction di “Mare fuori” in programma tutti i mercoledì fino al 22 aprile per sei serate consecutive per un totale di 12 episodi. Protagonista Carolina Crescentini. La regia è di Carmine Elia. E passiamo a Passeggeri Notturni che da RaiPlay approda in prima serata su Rai3 venerdì 20 marzo in prima serata con puntate della durata di 90 minuti con protagonista Claudio Gioè. Al centro della storia c’è un dj dal volto molto amato. Nel cast ci sono nomi importanti come quello di Gian Marco Tognazzi. Lunedì 23 marzo sarà la volta de “La concessione del telefono“, il film-tv storico che Rai Uno trasmetterà in prima serata. Tratto dal romanzo di Andrea Camilleri è diretto da Roan Johnson e interpretato da Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Corrado Guzzanti, con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Infine ricordiamo, perché ne abbiamo già ampiamente parlato in queste pagine, che il 24 marzo in prima serata su Rai Uno ci sarà “Permette? Alberto Sordi” diretto da Luca Manfredi con un eccezionale Edoardo Pesce.